Blade Runner 2099 e Neuromancer | il confronto cyberpunk atteso per il 2026

Nel panorama della narrativa sci-fi, due produzioni di grande rilievo si preparano a dominare il mercato nel 2026, segnando un possibile ritorno alla ribalta del genere cyberpunk. La prima è Blade Runner 2099, una serie che rappresenta il prequel dei celebri film omonimi e che sta generando grande attesa tra gli appassionati. La seconda riguarda l’adattamento di Neuromancer, capolavoro di William Gibson, prodotto da Apple TV+. Entrambe le produzioni sono destinate a concorrere nello stesso anno, alimentando aspettative e curiosità su un possibile duello tra due titoli destinati a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Blade Runner 2099 e Neuromancer: il confronto cyberpunk atteso per il 2026

