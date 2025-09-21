Black Rabbit | una minserie tra Ozark e The Bear

C’è un ristorante, il suo caos, un montaggio vibrante che rimpolpa gli ambienti sgusciando tra spazi fatiscenti e palpitanti d’azione. C’è il sottobosco criminale, una vitalità lugubre rintanata nelle cavità terrose di una New York cupa e sprezzante, fragilmente violenta. E poi ci sono due fratelli, un dramma familiare impastato su dipendenze emotive e legami disfunzionali ma simbiotici. Black Rabbit, la nuova miniserie siglata Netflix, pesca a piene mani fra generi e convenzioni stilistiche, barattando – in vesti raffinate ed eleganti – l’assenza di coraggio con la muscolarità di un cast d’esperienza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Screenworld.it - Black Rabbit: una minserie tra Ozark e The Bear

