Black Rabbit New York e una strana coppia L' incontro con Jude Law e Jason Bateman

I due attori sono i protagonisti della miniserie Netflix sviluppata da Zach Baylin e Kate Susman. E dicono: "Ci vogliamo bene, per questo siamo così credibili come fratelli". La coppia che non ti aspetti per uno show dal carattere metropolitano. Jude Law e Jason Bateman sono i protagonisti di Black Rabbit, serie Netflix creata da Zach Baylin e Kate Susman che, nemmeno a dirlo, è immediatamente balzata al primo posto tra le serie più viste in piattaforma. Al centro del pitch narrativo due fratelli dal rapporto decisamente complicato, reso ancora più focoso quando Vince (Bateman) torna a New York - da ricercato -, cercando di reintegrarsi con il fratello Jake (Law) proprietario di uno dei locali più cool di Manhattan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Black Rabbit, New York e una strana coppia. L'incontro con Jude Law e Jason Bateman

