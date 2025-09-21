Bjk Cup Italia ancora campione | dominio delle azzurre in finale contro gli Stati Uniti
(Adnkronos) – L'Italia vince ancora la Bjk Cup, oggi domenica 21 settembre. Le azzurre della capitana Tathiana Garbin trionfano 2-0 nella finale contro gli Stati Uniti grazie a due prove sontuose di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La toscana domina nel suo match contro Pegula e chiude sul 6-4 6-2, regalando il successo alla Nazionale . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: italia - campione
