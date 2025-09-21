Bimba di 10 anni molestata a Pane e Pomodoro | avvicinata da un uomo in acqua

La Polizia indaga su un presunto episodio di molestie ai danni di una bambina nella spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari. La vicenda risalirebbe alla mattinata di domenica 21 settembre.Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe stata avvicinata da un uomo mentre stava giocando in mare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

