Billie Jean King Cup le azzurre sul tetto del mondo | Paolini e Cocciaretto piegano gli Usa in finale

L’Italia si conferma sul tetto del mondo del tennis femminile. Battute per 2 a 0 le americane nella finale della Billie Jean King Cup con le vittorie di Elisabetta Cocciaretto per 6-4, 6-4 contro Emma Navarro e la chiusura di Jasmine Paolini per 6-4, 6-2 contro Jessica Pegula. Le azzure guidate da Tathiana Garbin bissano il successo dell’anno scorso e rinsaldano la posizione numero uno nel ranking delle nazionali femminili. È il quinto successo della nazionale italiana nella competizione. La vittoria di Paolini. Il primo set di Jasmine Paolini è stato un esercizio di resistenza e tenacia per annullare ben tre palle break in un nono game da 12 minuti. 🔗 Leggi su Open.online

