Billie Jean King Cup Italia forza 6! Da Pennetta a Paolini tutti i trionfi

Sei titoli azzurri dal 2006 ad oggi. Da Barazzutti a Garbin, da Flavia a Jasmine con l'eterna Errani a legare tutte le vittorie che hanno reso grandi le ragazze dell'Italia del tennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Billie Jean King Cup, Italia forza 6! Da Pennetta a Paolini, tutti i trionfi

Sara Errani e Jasmine Paolini: “Siamo un po’ arrabbiate, ora testa alla Billie Jean King Cup”

Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming

“L’obbligo del bianco è un grave errore, mi siedo e dico ‘chi è chi?’. Il tennis perde milioni”: Billie Jean King scatenata contro Wimbledon

Italia-Usa 2-0, la finale di Billie Jean King Cup risultato | Vittorie di Cocciaretto e Paolini: le azzurre si confermano campionesse; Italia - USA 2-0, la finale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; L'Italia vince la BJK Cup! Usa ko 2-0.

L'Italia vince la Billie Jean King Cup: Stati Uniti battuti 2-0 - 0 al termine di una finale incredibile, dominata dall'inizio alla fine. Da sport.sky.it

L’Italia femminile di tennis ha vinto la Billie Jean King Cup - La Nazionale italiana di tennis ha vinto la Billie Jean King Cup, il principale torneo femminile di tennis a squadre per nazionali, che si è tenuto a Shenzhen, in Cina. Scrive ilpost.it