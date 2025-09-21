Billie Jean King Cup 2025 oggi la finale Italia-Usa | da Jasmine Paolini serve un altro miracolo Il programma dei match e dove vederli in Tv gratis

Un’altra finale per il tennis femminile italiano alla Billie Jean King Cup 2025, la terza per le azzurre di Tathiana Garbin nella Coppa Davis femminile e un titolo da difendere contro le americane, tra le avversarie più difficili da battere nel torneo. In gioco per Jasmine Paolini e compagne non c’è solo un trofeo, ma l’occasione per eguagliare l’impresa già riuscita dalle azzurre tra il 2009 e il 2010, quando misero a segno la doppietta iridata. Al di là della rete mancano le temibili Coco Gauff, Madison Keys o Amanda Anisimova. Però c’è una cliente esigente come Jessica Pegula, numero 7 del mondo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: billie - jean

Sara Errani e Jasmine Paolini: “Siamo un po’ arrabbiate, ora testa alla Billie Jean King Cup”

Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming

“L’obbligo del bianco è un grave errore, mi siedo e dico ‘chi è chi?’. Il tennis perde milioni”: Billie Jean King scatenata contro Wimbledon

Italia-USA: verso la finale di Billie Jean King Cup. Per le azzurre tentativo di bis e sesto successo - X Vai su X

Sarà Italia-Stati Uniti la finale di Billie Jean King Cup Con due rimonte Navarro e Pegula vincono i singolari che condannano la Gran Bretagna Domani alle 11:00 la finale in diretta in esclusiva su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX #BJKCup - facebook.com Vai su Facebook

Billie Jean King Cup, l’Italia è di nuovo in finale: oggi la sfida impossibile agli Usa | Orario e…; Rassegna stampa – Bjk Cup, appuntamento finale; Italia-Stati Uniti oggi in finale Billie Jean King Cup, a che ora gioca Paolini e dove vederla in TV e streaming.

Italia-Stati Uniti oggi in finale Billie Jean King Cup, a che ora gioca Paolini e dove vederla in TV e streaming - Stati Uniti è la finale di Coppa Davis 2025. Si legge su fanpage.it

Billie Jean King: “La Nazionale di Garbin è una famiglia. Sinner? Ragazzo fantastico” - Le parole di Billie Jean King al Corriere dello Sport su Sinner, Paolini e sulla Nazionale femminile di Tathiana Garbin ... Secondo spaziotennis.com