Bilancio Juve perdite in sensibile diminuzione | le stime sui conti bianconeri e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bilancio Juve, verso la sostenibilità: secondo Calcio e Finanza le perdite per il 202425 saranno ridotte da 199 a circa 40-50 milioni. Una data da cerchiare in rosso sul calendario, ma questa volta il colore rosso non è sinonimo di pericolo, anzi.  Venerdì 26 settembre  si riunirà a  Torino  il  Consiglio di Amministrazione  della  Juve  per analizzare e approvare il bilancio relativo alla stagione 202425. Un appuntamento cruciale che, secondo le stime, certificherà l’ottimo lavoro di risanamento finanziario intrapreso dal club, con un passivo in nettissima diminuzione. Bilancio Juve: la strada verso il risanamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

