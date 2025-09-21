Bianca Atzei conferma la rottura con Stefano Corti? Il messaggio della cantante

Bianca Atzei e Stefano Corti si sarebbero ufficialmente detti addio. La coppia, diventata genitore del piccolo Noa Alexander, è finita al centro delle polemiche dopo la pubblicazione di un messaggio social molto forte da parte della cantante. Il post, apparentemente simbolico, ha lasciato intendere che ci sia stata una delusione profonda legata alla fiducia. Nel frattempo, a supportare questa versione sono intervenuti anche Deianira Marzano e Alessandro Rosica, confermando il grave motivo della rottura. Il messaggio criptico di Bianca Atzei. La prima a lanciare un segnale è stata proprio Bianca Atzei, che nelle sue Instagram Stories ha scritto un lungo messaggio sulla natura dei “pesci”, lasciando intendere un riferimento personale: “I pesci sono incredibilmente perspicaci. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Bianca Atzei conferma la rottura con Stefano Corti? Il messaggio della cantante

In questa notizia si parla di: bianca - atzei

’Ora esisti solo tu’ a villa Badoer. È un’ovazione per Bianca Atzei

Bianca Atzei e Stefano Corti, la vacanza al mare finisce malissimo: la lite furiosa

Che succede tra Bianca Atzei e Stefano Corti? Rapporto al capolinea? Scoppia il gossip

Insieme da 7 anni, Atzei e Corti si sarebbero detti addio. «Bianca ha detto che non è un momento facile, ha confermato l’indiscrezione della rottura», rivela Signoretti. «Mai sfiorati dall’ombra della crisi, ma sembra che ci sia di mezzo anche una terza incomoda - facebook.com Vai su Facebook

Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati: i dettagli della rottura; «Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati. C'entra una terza incomoda che la iena ha conosciuto»; Matrimonio a Prima Vista 14: fine della storia tra Sara Di Lernia e Nicola Todde: lui conferma la rottura.

Bianca Atzei e Stefano Corti: la rottura di una storia d'amore che ha appassionato i fan - Scopri come Bianca Atzei sta affrontando la rottura con Stefano Corti e come il suo legame con il figlio Noa si sta consolidando in questo periodo difficile. Segnala notizie.it

Bianca Atzei conferma la rottura con Stefano Corti: “Non è un momento facile”. Lui a cena con un’altra - Bianca Atzei ha confermato la rottura con Stefano Corti: “Non è un momento facile”. Secondo 41esimoparallelo.it