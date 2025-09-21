Bevono limoncello regalato dai genitori e muoiono la famiglia | Non li seppelliremo finché non ci sarà la verità

Un dono che avrebbe dovuto essere un gesto d’affetto si è trasformato in una tragedia. Due giovani turisti, una donna di 33 anni e il suo compagno di 36, sono morti dopo aver bevuto un limoncello ricevuto come regalo dai genitori. La bottiglia, apparentemente innocua, conteneva però alcol metilico, una sostanza letale che ha provocato un’intossicazione acuta. La vicenda è avvenuta a Hoi An, in Vietnam, dove i due si trovavano in vacanza. Dopo aver assaggiato il liquore, hanno iniziato ad accusare malesseri improvvisi, problemi visivi e forti dolori. I sintomi sono peggiorati rapidamente fino al drammatico epilogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

