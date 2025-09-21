Bevono limoncello regalato dai genitori e muoiono la famiglia | Non li seppelliremo finché non avremo la verità

Due giovani vite spezzate da un brindisi che avrebbe dovuto essere soltanto un gesto di gioia. Un regalo dei genitori, una bottiglia dall’aspetto innocuo, il sapore familiare di un liquore che richiama l’Italia e le sue tradizioni. Tutto sembrava normale, tutto sembrava sicuro. E invece, in quelle ore, dietro il gusto dolce e agrumato si nascondeva una minaccia invisibile e letale. La tragedia non si è consumata immediatamente. Prima i sintomi confusi, la sensazione di una semplice sbornia, i disturbi visivi descritti con leggerezza nei messaggi inviati a casa. Nessuno poteva immaginare che dietro quelle parole si stesse celando un avvelenamento silenzioso, pronto a esplodere con conseguenze irreparabili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: bevono - limoncello

Bevono limoncello regalato dai genitori e muoiono, la famiglia: "Non li seppelliamo finché non avremo la verità"

Le nostre bomboniere sono nate da una domanda: “Ma posso regalarle per il mio matrimonio?” E da lì è cominciato tutto. Oggi realizziamo bomboniere artigianali su misura: bottiglie di limoncello ceramiche di Capodimonte oggetti d’arredo profumati - facebook.com Vai su Facebook

Bevono limoncello regalato dai genitori e muoiono, la famiglia: Non li seppelliamo finché non avremo la verità.

Bevono limoncello regalato dai genitori e muoiono, la famiglia: "Non li seppelliamo finché non avremo la verità" - La bottiglia in regalo era stata acquistata in un ristorante italiano di Hoi An, Vietnam. Si legge su today.it

Vietnam, morti per limoncello contaminato, i genitori: “Non possiamo seppellirli finché non avremo la verità” - Il dramma è avvenuto in Vietnam lo scorso dicembre: Greta Otteson, 33 anni, e il fidanzato Arno Quinton, 36, sono morti per avvelenamento da metanolo ... Lo riporta fanpage.it