Bevono limoncello regalato dai genitori e muoiono la famiglia | Non li seppelliamo finché non avremo la verità
Greta Marie Otteson e il suo fidanzato sono morti per aver bevuto del limoncello. Avevano, rispettivamente, 33 e 36 anni. Si trovavano a Hoi An, Vietnam. Il fatto è successo più di due anni fa, ma non si è ancora fatta luce sul decesso dei due e la famiglia chiede giustizia. Cosa era successo: la. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: bevono - limoncello
Le nostre bomboniere sono nate da una domanda: “Ma posso regalarle per il mio matrimonio?” E da lì è cominciato tutto. Oggi realizziamo bomboniere artigianali su misura: bottiglie di limoncello ceramiche di Capodimonte oggetti d’arredo profumati - facebook.com Vai su Facebook
Bevono limoncello regalato dai genitori e muoiono, la famiglia: Non li seppelliamo finché non avremo la verità.
Vietnam, morti per limoncello contaminato, i genitori: “Non possiamo seppellirli finché non avremo la verità” - Il dramma è avvenuto in Vietnam lo scorso dicembre: Greta Otteson, 33 anni, e il fidanzato Arno Quinton, 36, sono morti per avvelenamento da metanolo ... Secondo fanpage.it
Avvelenamento in Vietnam, parlano i genitori della 33enne uccisa dal limoncello: “Quella bottiglia l’avevamo comprata noi. Vogliamo giustizia” - Greta Otteson e il fidanzato sono morti dopo aver bevuto un limoncello regalato dai genitori di lei. Si legge su ilfattoquotidiano.it