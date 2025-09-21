Bevi caffè prima di volare? Ecco perché non dovresti farlo parola di assistente di volo

Per molti, un viaggio in aereo rappresenta l’inizio di una vacanza o un modo efficiente per raggiungere una destinazione lontana. Immaginate: comodi al vostro posto, un buon libro tra le mani, pronti a godervi il volo. Ma per alcuni, l’esperienza può trasformarsi in un incubo a causa di piccoli, ma fastidiosi, disagi fisici. E se vi dicessimo che una delle cause potrebbe essere proprio quella tazzina di caffè presa prima di imbarcarsi? Un’assistente di volo ha rivelato un segreto che potrebbe cambiare le vostre abitudini di viaggio: evitare il caffè prima e durante il volo. Sebbene volare possa già di per sé causare qualche lieve malessere, come orecchie tappate o una sensazione di malessere generale, alcune bevande, come il caffè, possono peggiorare notevolmente la situazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

