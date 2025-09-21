Besaggio esalta l’Avellino | Vittoria di gruppo carattere e compattezza
Carrara, 21 settembre 2025 – Michele Besaggio, centrocampista dell’Avellino, ha commentato a Prima Tivvù la vittoria esterna della squadra biancoverde per 4-3 contro la Carrarese, evidenziando la capacità della squadra di resistere in inferiorità numerica.Vittoria in inferiorità numerica: la. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: besaggio - esalta
Avellino, in arrivo Besaggio: l'ex Brescia firmerà un contratto triennale con gli irpini - Svincolato come il resto della squadra, l'ex Brescia Michele Besaggio, è ad un passo dall'Avellino. Lo riporta tuttomercatoweb.com