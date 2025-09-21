Berti | fosforo e velocità Francesconi di qualità

Klinsmann 6,5. Reni pronti e manona aperta nello squillo di Yeboah, replica perentoria nella ripresa sull’ambizioso Haps. Nel finale qualche ‘battezzata’ pericolosa ma si vede che ha occhio e gli va anche bene. Ciofi 7. Nella sua zona sfilano con pretese Bjarkason, Franjic e Adorante, lotta e argina con ‘tigna’. Decisivo e super tempista nella ripresa quando ostacola e pressa Fila inducendolo a ‘fallire’ un’opportunità da prima pagina. Zaro 6,5. Anche lui vagante quando Adorante è solo e rovina (17’ pt) il vantaggio lagunare. Però c’è spesso, fa muro soprattutto quando il Venezia va a caccia della disperata rimonta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

