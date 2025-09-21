Bersani | Invasione di Gaza City? Vergogna che non ci sia una reazione Iacchetti? Ha detto ciò che c’è nel cuore degli italiani

“L’invasione di Gaza City è la soluzione finale dei palestinesi? È questa l’intenzione, purtroppo davanti a un mondo che non riesce a reagire”. Così Pierluigi Bersani intervistato per Accordi&Disaccordi. “Come fanno le nuove generazioni a pensare che possa esserci un mondo più giusto migliore vedendo che nessuno interviene? È una vergogna che non ci sia una reazione. È un’umiliazione per l’Italia che noi ci mettiamo dalla parte del freno”, prosegue Bersani sottolineando che la Meloni non dovrebbe avere un “complesso”. Il politico quindi risponde a una domanda su Enzo Iacchetti, recentemente protagonista di un acceso dibattito durante la trasmissione È sempre Cartabianca: “Ha detto quello che sorgeva dal cuore della stragrande maggioranza degli italiani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani: “Invasione di Gaza City? Vergogna che non ci sia una reazione. Iacchetti? Ha detto ciò che c’è nel cuore degli italiani”

