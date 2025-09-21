Bergomi sulle scelte del tecnico | Turnover controllato di Chivu? Giusto così per Inter-Sassuolo

Bergomi, ex difensore nerazzurro analizza le scelte di Cristian Chivu alla vigilia della quarta giornata di Serie A contro il Sassuolo. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del match tra Inter e Sassuolo, Beppe Bergomi ha commentato le scelte tattiche di Cristian Chivu per la partita di San Siro. L’ex difensore ha sottolineato come il turnover sia uno strumento fondamentale per gestire il carico di lavoro dei giocatori, soprattutto in un periodo della stagione con impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League. Bergomi ha definito giusta la decisione di Chivu di alternare alcuni elementi della formazione: «Turnover controllato di Chivu? Direi giustamente, solo il City non ha fatto turnover con la stessa formazione praticamente nelle ultime tre partite in sette giorni». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergomi sulle scelte del tecnico: «Turnover controllato di Chivu? Giusto così per Inter-Sassuolo»

In questa notizia si parla di: bergomi - scelte

