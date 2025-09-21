Arrivò in Italia in punta di piedi, accolto da un presidente visionario e da una città che avrebbe imparato a considerarlo un figlio adottivo. Klaus Berggreen, centrocampista danese nato a Virum nel 1958, è stato uno dei giocatori simbolo del Pisa degli anni Ottanta, capace con la sua qualità, la sua intelligenza tattica e la sua personalità di lasciare un segno indelebile nella storia del club nerazzurro. Dalla Danimarca alla Serie A. Cresciuto nel vivaio del Lyngby, club con cui conquistò due promozioni e la ribalta del calcio danese, Berggreen si era già affermato come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Berggreen segnò l’ultimo gol vittoria Pisa a Napoli. Diego lo voleva ma lui preferì la Roma di Eriksson