Bergamo si anima in 20mila alla Festa del Borgo-Foto

Ecodibergamo.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’EVENTO. Un chilometro e mezzo di colori, musica, sapori e persone: la «Festa del Borgo» ha riportato anche quest’anno migliaia di bergamaschi in via Borgo Palazzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo si anima in 20mila alla festa del borgo foto

© Ecodibergamo.it - Bergamo si anima, in 20mila alla «Festa del Borgo»-Foto

In questa notizia si parla di: bergamo - anima

«Millegradini», dieci luoghi da non perdere per scoprire l’anima di Bergamo

Il teatro interroga l’anima nei nuovi spettacoli di «deSidera Bergamo Festival»

«Segni dell’Anima»: dieci giorni di arte e cultura accessibile al Carmine di Bergamo

Bergamo si anima, in 20mila alla «Festa del Borgo»-Foto; Bergamo (Bergamo città); Psg-Atalanta 4-0: Marquinhos, Kvara, Mendes e Ramos calano il poker.

bergamo anima 20mila festaBergamo si anima, in 20mila alla «Festa del Borgo»-Foto - Un chilometro e mezzo di colori, musica, sapori e persone: la «Festa del Borgo» ha riportato anche quest’anno migliaia di bergamaschi in via Borgo Palazzo. Come scrive ecodibergamo.it

bergamo anima 20mila festa«Róba scambiada, lònga dürada», in centro a Bergamo la festa del riuso - «Róba scambiada, lònga dürada»: torna a Bergamo la festa del riuso e dell’economia circolare, organizzata per il 21 settembre all’oratorio dell’Immacolata - Si legge su ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Anima 20mila Festa