Benzina e diavolina per incendiare l’auto della suocera condannato un 35enne

21 set 2025

JESI - Un anno di reclusione e il pagamento di 5mila euro alla vittima come risarcimento. È la condanna arrivata ad un 35enne jesino che aveva provato ad incendiare l’automobile della ex suocera. L’uomo si era lasciato con la compagna e aveva ritenuto la donna responsabile perché si sarebbe. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Benzina e diavolina per incendiare l’auto dell’ex suocera, la vendetta sfuma e finisce a processo

