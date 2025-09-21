Benzina e diavolina per incendiare l’auto della suocera condannato un 35enne
JESI - Un anno di reclusione e il pagamento di 5mila euro alla vittima come risarcimento. È la condanna arrivata ad un 35enne jesino che aveva provato ad incendiare l’automobile della ex suocera. L’uomo si era lasciato con la compagna e aveva ritenuto la donna responsabile perché si sarebbe. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
