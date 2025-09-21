Benvenuto autunno | calano le temperature e arrivano le piogge

Una nuova intensa perturbazione si sta avvicinando alla Penisola e nel corso della settimana scaverà un’energica circolazione depressionaria che per diversi giorni rinnoverà il maltempo in molte zone d’Italia. Come spiega Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo, "già entro sera rovesci e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: benvenuto - autunno

Pasta e legumi, 5 ricette facili per dare il benvenuto all’autunno

Fuori cappotti e ombrelli, benvenuto autunno: torna la pioggia e calano le temperature in Lombardia

Benvenuto Autunno in Umbria! Le colline, i borghi e i boschi del Cuore Verde d’Italia si tingono di magia: il foliage veste l’Umbria di sfumature dorate, rosse e aranciate, trasformando ogni angolo in un quadro vivente. Passeggiare tra i sentieri, resp - facebook.com Vai su Facebook

Fuori cappotti e ombrelli, benvenuto autunno: torna la pioggia e calano le temperature in Lombardia; Temporali e rischio idrogeologico: doppia allerta meteo su Milano; Maltempo nel Varesotto: alberi caduti, smottamenti e strade allagate. A Cuveglio incidente a causa della pioggia.

Benvenuto autunno: calano le temperature e arrivano le piogge - Una nuova intensa perturbazione si sta avvicinando alla Penisola e nel corso della settimana scaverà un’energica circolazione depressionaria che per diversi giorni rinnoverà il maltempo in molte zone ... Si legge su novaratoday.it

Fuori cappotti e ombrelli, benvenuto autunno: torna la pioggia e calano le temperature in Lombardia - Graduale peggioramento delle condizioni del tempo con pioggia e freddo in arrivo. Lo riporta ilgiorno.it