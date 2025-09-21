il ritorno di law & order: svu con la riunione di Benson e Stabler. La prossima stagione di Law & Order: SVU si prepara a segnare un momento storico, portando nuovamente insieme due dei personaggi più iconici della serie. Dopo anni di attesa, la reunion tra Olivia Benson e Elliot Stabler promette di offrire spunti emozionanti e di rinnovata intensità narrativa. La lunga storia della serie, che continuerà a consolidare il suo ruolo come il più longevo tra le produzioni televisive scripted in prima serata, si arricchisce di nuovi sviluppi. ritorno dei personaggi principali e novità nella stagione 27. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Benson e stabler si riuniscono con cragen in law & order: svu dopo 14 anni