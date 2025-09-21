Beni confiscati ritornano alla ' vita' per essere donati alla comunità
Da simboli del potere criminale a luoghi di solidarietà e crescita sociale. Alcuni fabbricati di Castel Volturno, confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio comunale, diventeranno presto strumenti a vantaggio della collettività, grazie a una serie di progetti di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: beni - confiscati
Fatture false, beni confiscati per i Ciaccia interessati alla Civitanovese
Dai clan allo sport: i beni confiscati rinascono come spazi di legalità. A Caserta il campo LibHero
“La Balzana”: Il docu-film sul riscatto dei beni confiscati alla camorra arriva a Santa Maria La Fossa
Un grande risultato per Martinsicuro e per tutta la provincia di Teramo: tre beni confiscati alla criminalità organizzata tornano alla comunità, trasformandosi in spazi di utilità sociale. Un negozio diventa uno sportello antiviolenza, un’abitazione sarà dedicata ai - facebook.com Vai su Facebook
La @RegioneER tra le più virtuose per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata: gli immobili andranno in parte a famiglie bisognose e altri diverranno spazi culturali per promuovere la legalità |Di @FrancescaBilio |@RegioneER - X Vai su X
Beni confiscati e il riuso dei patrimoni criminali: dal convegno di Napoli, idee per trasformarli da simboli del male a luoghi di vita; A Città di Castello l'unico museo umbro con una collezione permanente di beni confiscati dai Carabinieri; Vallecrosia, i beni confiscati alla 'ndrangheta ritornano alla collettività.
Beni confiscati: "Da MalaVita a nuova vita", il progetto regionale - "Regione Lombardia con il progetto avviato nel 2013 'Sviluppo di un modello manageriale per la gestione del fenomeno dei beni confiscati' e aggiudicato da Politecnico di Milano, Universita' Bocconi e ... Secondo affaritaliani.it
Beni confiscati, siglato il protocollo d’intesa con Confcooperative - La firma al Viminale con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Da vita.it