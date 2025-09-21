Tempo di lettura: < 1 minuto La dea bendata ha fatto tappa al Rione Libertà, regalando un sogno milionario a un fortunato giocatore. Con una schedina da appena 1 euro, infatti, è stato centrato il colpo grosso al MillionDay, il gioco a premi che ogni giorno mette in palio la possibilità di diventare milionario. La giocata vincente è stata effettuata sabato, presso la storica Tabaccheria ricevitoria di Giuseppe Bruno, in via Napoli. La schedina, compilata con il sistema in abbonamento, ha regalato al suo autore la cifra record di 1 milione di euro, trasformando un semplice euro in una fortuna che cambierà la vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, vinto un milione di euro al MillionDay con una schedina da 1 euro