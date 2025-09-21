Benevento Primavera forza 6 | giallorossini devastanti contro il Cosenza

Tempo di lettura: 2 minuti Nel torneo Primavera 2, seconda vittoria in altrettante gare per i giallorossini di mister Floro Flores che all’Avellola hanno liquidato il Cosenza con un netto 6-1. Ad aprire le marcature Del Gaudio al 10’ con i sanniti avanti addirittura 3-0 dopo 33’ minuti grazie al raddoppio di Milucci e il tris di Soprano. Due giri di lancette più tardi, poi, è arrivato anche il 4-0 di Giugliano (nella foto) grazie ad un calcio di rigore che ha chiuso di fatto il primo tempo. Nella ripresa sussulto dei calabresi con il 4-1 di Randazzo, ma i centri di Battista (7’) e ancora Soprano (12’) hanno messo un nuovo solco importante tra le due squadre fissando il punteggio sul 6-1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

