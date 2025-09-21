Benevento-Atalanta U23 mister Bocchetti non cerca scuse | Se sbagli il Benevento ti castiga

Anteprima24.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è un pizzico di amarezza a fine gara nelle parole di mister Bocchetti, complice una prova dai due volti dell’ Atalanta Under 23 (LEGGI QUI). Bravi gli orobici nel primo tempo a reggere il confronto con il più quotato Benevento, salvo poi essere quasi del tutto inoffensivi nella ripresa. ANALISI – “Abbiamo creato tante occasioni nel primo tempo. Poi è chiaro che le ingenuità vengono pagate. Il Benevento ha calciatori forti e ti castiga. Peccato. Stiamo raccogliendo poco rispetto a quello che costruiamo. I ragazzi hanno dato il massimo”. GIOVANI – “Stiamo facendo il nostro percorso, ma è chiaro che devi concedere il meno possibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

benevento atalanta u23 mister bocchetti non cerca scuse se sbagli il benevento ti castiga

© Anteprima24.it - Benevento-Atalanta U23, mister Bocchetti non cerca scuse: “Se sbagli il Benevento ti castiga”

In questa notizia si parla di: benevento - atalanta

Benevento, difesa al completo: arriva anche un talento dell’Atalanta U23

Benevento-Atalanta U23: prevendita al via

Benevento-Atalanta U23, designato l’arbitro: neopromosso nella Can di C alla seconda direzione

SERIE C SKY WIFI, BENEVENTO-ATALANTA U23 I CONVOCATI DI MISTER AUTERI; Benevento Calcio, rifinitura in vista dell’Atalanta U23; L’Atalanta U23 in campo domenica in casa del Benevento.

Benevento- Atalanta U23 2-0, trionfo importante per i sanniti - Nel giorno del compleanno di mister Auteri, il Benevento porta a casa un successo importantissimo trionfando per 2- Si legge su iamcalcio.it

benevento atalanta u23 misterBenevento-Atalanta U23, Ricci unica novità per i sanniti: le formazioni - Tutto pronto allo stadio "Ciro Vigorito" di Benevento per la sfida tra i sanniti di mister Auteri e l'Atalanta U23 guidata dal tecnico Bocchetti, nel match valido per la quinta ... Secondo tuttoc.com

Cerca Video su questo argomento: Benevento Atalanta U23 Mister