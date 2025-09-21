Benevento-Atalanta U23 mister Bocchetti non cerca scuse | Se sbagli il Benevento ti castiga

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è un pizzico di amarezza a fine gara nelle parole di mister Bocchetti, complice una prova dai due volti dell’ Atalanta Under 23 (LEGGI QUI). Bravi gli orobici nel primo tempo a reggere il confronto con il più quotato Benevento, salvo poi essere quasi del tutto inoffensivi nella ripresa. ANALISI – “Abbiamo creato tante occasioni nel primo tempo. Poi è chiaro che le ingenuità vengono pagate. Il Benevento ha calciatori forti e ti castiga. Peccato. Stiamo raccogliendo poco rispetto a quello che costruiamo. I ragazzi hanno dato il massimo”. GIOVANI – “Stiamo facendo il nostro percorso, ma è chiaro che devi concedere il meno possibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

