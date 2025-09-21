Tempo di lettura: 2 minuti Squadra che vince non si cambia. E’ questa l’intenzione di mister Auteri che sembra propenso oggi contro l’Atalanta Under 23 a confermare lo stesso undici che nell’ultimo turno ha sbancato Siracusa con un netto 3-0. I numeri dicono che con la difesa schierata con tre difensori puri (Scognamillo, Saio e Borghini) il Benevento ha ottenuto il primo clean sheet della stagione. Inoltre la presenza di Borghini ha permesso una maggiore copertura dalle parti di Vannucchi con Ceresoli spostato qualche metro più avanti e libero di spingere, ma le non perfette condizioni dell’ex Albinoleffe potrebbero costringere Auteri e rivedere i suoi piani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Atalanta U23, Auteri opta per la continuità: incognita Borghini