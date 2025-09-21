Tempo di lettura: 2 minuti Doveva essere una gara ostica sulla carta per il Benevento, ma alla fine archiviare la pratica Atalanta Under 23 è stato forse più semplice del previsto. A conti fatti il 2-0 targato Manconi-Salvemini si è rivelato fin troppo stretto per la Strega che nella ripresa ha dominato in lungo e largo fallendo tante ripartenze. Questo il commento di mister Auteri in sala stampa: PRIMO TEMPO – “I primi quindici minuti nel non possesso abbiamo accorciato con ritardo e qualche volta sono riusciti a giocarci tra le linee. Poi abbiamo alzato il baricentro creando tanti pericoli. Nella ripresa la squadra è salita di tono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Atalanta U23, Auteri: “La squadra mi è piaciuta tanto, la strada è quella giusta”