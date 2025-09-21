Benedetta Europa! La premessa è ritrovare i cattolici Il commento di Chiapello

In Francia Dominique de Villepin, già ministro degli Esteri, a luglio ha scritto che “senza un’evoluzione della nostra governace, la prossima crisi ci troverà impotenti e divisi come la precedente. L’Europa politica deve acquisire maggiore maturità e capacità di azione. Infine è giunto il momento di rifondare con chiarezza e reciprocità le nostre relazioni con gli Stati Uniti”. Dunque, per dirla con lo slogan usato dall’European Democrat Students, il movimento studentesco del PPE, “make Europe think again”: su questa linea di ricerca di maturazione e di riposizionamento dell’alleanza atlantica a partire dalla riflessione sull’Ue che dovrebbe prevedere quella postura in piedi definita e incarnata a suo tempo dall’ex leader della Democrazia Cristiana italiana Aldo Moro, in Italia, nelle scorse settimane ci sono stati alcuni interventi utili ad essa, in particolare se ne possono prendere in considerazione tre, di Romano Prodi, Mario Draghi e Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Formiche.net

