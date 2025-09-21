Bene bodycam e assistenti sociali al Pronto soccorso da Cisl Fp plauso ai vertici del Policlinico

“I fatti accaduti venerdì sera al pronto soccorso del Policlinico Universitario Gaetano Martino testimoniano come ancora oggi le aggressioni al personale sanitario in servizio siano all’ordine del giorno, in particolare nelle strutture di pronto soccorso generale. Per fortuna le bodycam, volute. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

