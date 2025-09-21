Bella Ma’ di Sera è l' annunciato flop di Pierluigi Diaco
Non bastava il pomeriggio di Rai2. Diaco è sbarcato in prime time con il suo guazzabuglio televisivo e il tonfo è stato rumoroso. "Errare humanum est, perseverare autem diabolicum". Citando Sant'Agostino, Rai2 ha osato "promuovere" Pierluigi Diaco in prima serata con il suo BellaMa', che dal lontano 2021 inspiegabilmente riempie il pomeriggio di rete con le sue sfide tra boomer e giovanissimi, con resuscitati catodici, canzoni stonate, balletti, quiz, catechismo, poste del cuore, lezioni di recitazione, di ginnastica, interviste e non poca retorica. È come se Paolo Limiti incrociasse A Sua Immagine con spruzzate di Festa in Piazza, tra trono over, Amici di Maria, schizzi di trash dursiano e un qualsiasi karaoke tra amici brilli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
