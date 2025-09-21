Bella Ma’ di Sera è l' annunciato flop di Pierluigi Diaco

Movieplayer.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non bastava il pomeriggio di Rai2. Diaco è sbarcato in prime time con il suo guazzabuglio televisivo e il tonfo è stato rumoroso. "Errare humanum est, perseverare autem diabolicum". Citando Sant'Agostino, Rai2 ha osato "promuovere" Pierluigi Diaco in prima serata con il suo BellaMa', che dal lontano 2021 inspiegabilmente riempie il pomeriggio di rete con le sue sfide tra boomer e giovanissimi, con resuscitati catodici, canzoni stonate, balletti, quiz, catechismo, poste del cuore, lezioni di recitazione, di ginnastica, interviste e non poca retorica. È come se Paolo Limiti incrociasse A Sua Immagine con spruzzate di Festa in Piazza, tra trono over, Amici di Maria, schizzi di trash dursiano e un qualsiasi karaoke tra amici brilli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

bella ma8217 di sera 232 l annunciato flop di pierluigi diaco

© Movieplayer.it - Bella Ma’ di Sera è l'annunciato flop di Pierluigi Diaco

In questa notizia si parla di: bella - sera

Via ai tour di Bella di sera e Mosaico di notte

Bella ma di sera: l’inedito trio che affiancherà Pierluigi Diaco

“Ravenna bella di sera” regala al pubblico un viaggio nel tempo alla riscoperta del cinema muto

Cerca Video su questo argomento: Bella Ma8217 Sera 232