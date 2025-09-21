Belen Rodriguez festeggia il compleanno con la sorella Cecilia Ma Ignazio Moser non c’è

Compleanno in famiglia per Belen Rodriguez che ha celebrato i suoi 41 anni in compagnia delle persone più care, fra cui la sorella Cecilia. Segno che fra le due sarebbe tornato finalmente il sereno dopo un periodo difficile. Il compleanno di Belen Rodriguez con la sorella Cecilia. Visualizza questo post su Instagram In occasione del compleanno di Belen Rodriguez, la showgirl argentina ha voluto accanto a sé tutta la famiglia. Su Instagram ha postato alcune foto che raccontano la cena organizzata per i suoi 41 anni. Un momento speciale a cui ha preso parte anche Cecilia Rodriguez. Negli scatti pubblicati sui social vediamo tutta la famiglia Rodriguez riunita al ristorante. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belen Rodriguez festeggia il compleanno con la sorella Cecilia. Ma Ignazio Moser non c’è

