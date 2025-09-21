Belén Rodriguez compie 41 anni | la festa con la famiglia e un’assenza che fa rumore

Vanityfair.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il suo compleanno, la showgirl ha scelto di riunire tutta la famiglia a tavola. Pace fatta con la sorella Cecilia, ma mancava un'altra persona importante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

bel233n rodriguez compie 41 anni la festa con la famiglia e un8217assenza che fa rumore

© Vanityfair.it - Belén Rodriguez compie 41 anni: la festa con la famiglia e un’assenza che fa rumore

In questa notizia si parla di: rodriguez - compie

Andrea Iannone compie 36 anni: da Belen Rodriguez e Giulia De Lellis all?amore con Elodie, tra squalifica per doping e ritocchi estetici

bel233n rodriguez compie 41Belén Rodriguez compie 41 anni: la festa con la famiglia e un’assenza che fa rumore - Per il suo compleanno, la showgirl ha scelto di riunire tutta la famiglia a tavola. Si legge su vanityfair.it

bel233n rodriguez compie 41Belen compie 41 anni, i dettagli della festa: presenti, assenza rumorosa e foto - Belen Rodriguez spegne 41 candeline, con chi ha festeggiato: i dettagli del compleanno della showgirl argentina ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bel233n Rodriguez Compie 41