Nuovo appuntamento oggi – domenica 21 settembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Eric ha realizzato che l’unica cosa che conta nella vita è l’amore, e chiama R.J. proponendogli di festeggiare insieme i lieti eventi, e invitando anche Luna. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 21 settembre 2025 | Video Mediaset