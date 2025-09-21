Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 settembre 2025 | Luna travolta dalla felicità e deve ringraziare Poppy Ecco perché

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Luna farà dei ringraziamenti speciali a sua madre. Ecco perché. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 settembre 2025: Luna travolta dalla felicità e deve ringraziare Poppy. Ecco perché

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle

Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 2 Luglio 2025

Beautiful, anticipazioni americane: scoppia la passione tra Deke e Remy • Un nuovo personaggio agita le trame della soap: Deke e Remy formano la prima coppia gay maschile di Beautiful, ma il cognome Sharpe nasconde un segreto pronto a riemergere dal - X Vai su X

Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Eric e Donna si sposano Ecco quello che accadrà nelle prossime puntate - facebook.com Vai su Facebook

Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 settembre 2025: Luna travolta dalla felicità e deve ringraziare Poppy. Ecco perché; Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 28 giugno; Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 28 giugno.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 settembre 2025: Luna travolta dalla felicità e deve ringraziare Poppy. Ecco perché - Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Luna farà dei ringraziamenti speciali a sua madre ... Segnala comingsoon.it

Beautiful, anticipazioni 22 settembre 2025: Eric chiede a Donna di sposarlo! - Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 22 settembre 2025 Bill (Don Diamont) ottiene di cenare con Poppy (Romy Park), mentre, alla festa di Eric ... Riporta tvsoap.it