Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 da domenica 21 a sabato 27 settembre 2025, promettono colpi di scena e tanta emozione. Dopo aver superato una malattia che lo aveva portato vicino alla morte, Eric Forrester decide di celebrare la sua ritrovata felicità chiedendo a Donna Logan di sposarlo. Le nozze arrivano all’improvviso, davanti ad amici e parenti, in una cerimonia organizzata in poche ore. Ma non mancheranno altre sorprese: dal legame crescente tra Luna e R.J. fino alle domande di Bill sul passato di Poppy. LEGGI ANCHE: Domenica In 2025 compie 50 anni: anticipazioni e ospiti della prima puntata del 21 settembre Indice. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Eric e Donna si sposano