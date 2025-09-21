l’universo multiversale della marvel si rinnova con un nuovo ciclo. Il multiverso Marvel si prepara a un nuovo capitolo, segnato da un evento che coinvolge diverse realtà e linee temporali. La crescente attesa per i prossimi film di Marvel Studios, come Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, si accompagna a una nuova serie di pubblicazioni che approfondiscono le dinamiche del multiverso. Questi eventi sono strettamente collegati alle produzioni cinematografiche più ambiziose e rappresentano un punto di svolta nel panorama dei fumetti Marvel. la creazione di un nuovo battleworld nel multiverso marvel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Battleworld 1: inizia il evento segreto delle guerre marvel comics