Battipaglia si celebra la nascita dell’Albo Regionale delle Bande Musicali
Il percorso partito dalla Tavola Rotonda organizzata il 24 giugno 2023 nella Sala Conferenze “D. Vicinanza” della Casa Comunale di Battipaglia si è trasformato in un risultato storico per la Campania: l’approvazione all’unanimità della Legge Regionale n. 5 del 24 marzo 2025, seguita dal decreto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
