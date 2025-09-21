Batman sconfigge wolverine nella loro prima lotta ufficiale

Il mondo dei fumetti vede spesso confronti tra personaggi iconici provenienti da universi diversi, creando eventi che attirano l’attenzione di appassionati e fan. Recentemente, Marvel e DC Comics hanno dato vita a un crossover epico, in cui due tra i più celebri eroi si scontrano in un duello che mette alla prova le loro capacità. Questo articolo analizza gli aspetti salienti di questa sfida, focalizzandosi sulle dinamiche tra Batman e Wolverine e sulle implicazioni del confronto. il crossover marveldc: un incontro tra icone. una narrazione firmata da frank miller. Il racconto breve intitolato “Showdown”, incluso nella pubblicazione MarvelDC: BatmanDeadpool #1, è scritto e disegnato dal celebre Frank Miller. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Batman sconfigge wolverine nella loro prima lotta ufficiale

