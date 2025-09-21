Basket vittoria all' esordio per la Dole Rimini | primi punti in casa dell' Urania Milano

Riminitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primi due punti nel pallottoliere per la Dole Rimini. L’esordio di campionato è ben augurante per Rinascita Basket Rimini: nel 1° turno della serie A2 Old Wild West i biancorossi si impongono in trasferta al cospetto della Wegreenit Urania Milano (73-82 il finale). Dopo un primo quarto di studio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basket - vittoria

Basket femminile, l’Italia chiude il girone con una vittoria in volata sulla Finlandia agli Europei Under 18

Basket, l’Italia Under 20 chiude il girone C agli Europei con una vittoria convincente sull’Ucraina

LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: nel basket 3×3 vittoria dell’Italia contro il Cile, nella pallanuoto gli azzurri battono la Corea

BASKET: A2, partenza lanciata per la Dole, Forlì cade a Cremona; Basket, la Dole Rimini cala il poker di preseason: nuova vittoria al Flaminio contro Pesaro; Basket, per i Raggisolaris un buon test in casa della Dole Rimini.

basket vittoria esordio doleCoach Dell’agnello. "Gara solida nonostante i 3 minuti di sbandamento» - Sandro Dell’Agnello mostra soddisfazione dopo la vittoria all’esordio della sua Dole. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Basket A2, all'esordio Dole Rimini passa a Milano (73-82) - La squadra di coach Dell'Agnello allunga fino al +26, poi la Wegreenit risale fino al 67- Riporta altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Vittoria Esordio Dole