Basket vittoria all' esordio per la Dole Rimini | primi punti in casa dell' Urania Milano
Primi due punti nel pallottoliere per la Dole Rimini. L’esordio di campionato è ben augurante per Rinascita Basket Rimini: nel 1° turno della serie A2 Old Wild West i biancorossi si impongono in trasferta al cospetto della Wegreenit Urania Milano (73-82 il finale). Dopo un primo quarto di studio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Basket femminile, l'Italia chiude il girone con una vittoria in volata sulla Finlandia agli Europei Under 18
Basket, l'Italia Under 20 chiude il girone C agli Europei con una vittoria convincente sull'Ucraina
LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: nel basket 3×3 vittoria dell'Italia contro il Cile, nella pallanuoto gli azzurri battono la Corea
La Basket Roma conquista un'altra vittoria convincente nell'amichevole andata in scena sul campo della Supernova Fiumicino
Coach Dell’agnello. "Gara solida nonostante i 3 minuti di sbandamento» - Sandro Dell’Agnello mostra soddisfazione dopo la vittoria all’esordio della sua Dole. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Basket A2, all'esordio Dole Rimini passa a Milano (73-82) - La squadra di coach Dell'Agnello allunga fino al +26, poi la Wegreenit risale fino al 67- Riporta altarimini.it