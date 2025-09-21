Basket serie B Adamant senza Marchini contro la Pielle di ’Tatu’ Ebeling

Tutto pronto per l’esordio in B Nazionale dell’Adamant, che oggi pomeriggio ospita la corazzata Pielle Livorno alla Bondi Arena (ore 18). I biancazzurri ci arrivano con un’ottima preseason alle spalle, ma anche con diversi problemi fisici nell’ultima settimana: non ci sarà capitan Davide Marchini, ko a causa di un problema muscolare al polpaccio, mentre qualche speranza in più di vedere in campo il giovane Luigi Dioli c’è: si deciderà all’ultimo. "Siamo due squadre che partono con obiettivi diversi – ha analizzato coach Benedetto alla vigilia –, la Pielle ha l’intenzione di centrare l’obiettivo che si erano già posti lo scorso anno, ovvero quello della promozione, mentre noi da neopromossi vogliamo consolidarci e capire che il salto di categoria è comunque importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

