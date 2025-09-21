Basket serie B | Adamant Ferrara-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta Live

Livornotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia questa sera alle 18 il campionato della Pielle Livorno che esordirà alla Bondi Arena contro la neopromossa Ferrara. Vista l’assenza prolungata del capitano Luca Campori e l’infortunio di Denis Alibegovic, i biancoblu si sono mossi sul mercato e stasera si presenteranno con un nuovo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

