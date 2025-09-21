Basket serie A2 | Libertas Livorno - Sella Cento in diretta Live

La Libertas Livorno è pronta per la prima giornata di campionato. Avversario di turno Sella Cento sul campo neutro di Brescia (palla a due alle 18 di domenica 21 settembre). Per la squadra di Andrea Diana il primo impegno di annuncia tosto perché i ferraresi hanno mantenuto l’intelaiatura della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it