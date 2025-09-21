Basket serie A2 | Libertas Livorno-Sella Cento 69-77 | Woodson stellare ma gli amaranto steccano all' esordio
Ancora Cento. Ancora Davis. Ancora una sconfitta. È amarissimo l'esordio in campionato della Libertas, sconfitta ancora una volta - come nella passata stagione, per l'appunto al debutto -, dal quintetto di Paolantonio al termine di una partita equilibrata per tre quarti su quattro. Non il terzo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
