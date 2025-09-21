basket reggio emilia sconfitta da anversa ed eliminata dalla champions league

Reggio Emilia non giocherà la Basketball Champions League. Finisce nella semifinale del Q-Round l’avventura della squadra italiana, che è stata sconfitta dai belgi dell’Anversa per 81-78. Purtroppo non è bastata la rimonta nell’ultimo quarto a Reggio Emilia, che dunque sarà impegnata nella Fiba Europe Cup. Per la Unahotels il migliore è stato Troy Caupain con 17 punti e 7 rimbalzi. Buona anche la prestazione di Jaylen Barford con 15 punti ed in doppia cifra chiudono anche Jaime Echenique (12) e Kwan Cheatham (10). Anversa, invece, trascinata dai 18 punti di Joel Murray. Reggio Emilia parte anche bene e con Barford trova il canestro del +6 (11-5). 🔗 Leggi su Oasport.it

