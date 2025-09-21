Basket il test con Budrio chiude la preseason della Despar

Si è chiuso sabato pomeriggio al Pala Aeffe il precampionato della Despar di coach Dalpozzo, che ha sfidato la Romagnoli Budrio (Divisione Regionale 1) degli ex Mujakovic e Leopizzi, a una settimana dall’esordio in campionato, in programma sabato 27 settembre alle 19:00 contro Molinella.Il quarto. 🔗 Leggi su Today.it