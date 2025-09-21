Basket campionato al via | la Benacquista sfida in trasferta la Ristopro Janus Fabriano
Si parte. Al via oggi, domenica 21 settembre, il campionato di Serie B Nazionale 202526 con la Benacqusita Assicurazioni Latina Basket chiamata alla prima trasferta della stagione alle 18 in casa della Ristopro Janus Basket FabrianoUn debutto subito impegnativoDopo sei settimane di preparazione. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: basket - campionato
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket - Il campionato in Svizzera. Mondiale over 50, bronzo per i ravennati: "Anche a questa età non vogliamo perdere...»
Basket Barcellona ripescato nel campionato di serie B Interregionale
Domenica si giocherà regolarmente Fabo Herons Montecatini-Chieti Basket, valevole per la 26^ giornata del campionato di basket di serie B nazionale ed in programma alle ore 18:00 al Palatagliate di Lucca. Questa precisazione arriva in quanto la società ab - facebook.com Vai su Facebook
Proseguono i test pre-campionato per le squadre di LBA! Treviso, Trieste, Cremona e Reggio Emilia sono scese in campo nelle amichevoli di preparazione in vista della nuova stagione! #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basket, campionato al via: la Benacquista sfida in trasferta la Ristopro Janus Fabriano; Basket, il campionato di Latina inizia in trasferta a Fabriano e si chiude in casa con Faenza; Ousmane Maiga è un nuovo giocatore della Benacquista.
Basket, oggi l’esordio della Benacquista sul campo della Ristopro Janus Fabriano - Domenica 21 settembre alle ore 18:00, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket scenderà in campo per la prima giornata del campionato di Serie B Nazionale 2025/26. Riporta latinaquotidiano.it
Basket, ultimo scrimmage per la Benacquista: al via il campionato il 21 settembre - La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato l’ultimo scrimmage della preseason affrontando la Scandone Avellino sul parquet del Palazzetto dello Sport di Ferentino. Scrive latinaquotidiano.it