Basket campionato al via | la Benacquista sfida in trasferta la Ristopro Janus Fabriano

Si parte. Al via oggi, domenica 21 settembre, il campionato di Serie B Nazionale 202526 con la Benacqusita Assicurazioni Latina Basket chiamata alla prima trasferta della stagione alle 18 in casa della Ristopro Janus Basket FabrianoUn debutto subito impegnativoDopo sei settimane di preparazione. 🔗 Leggi su Today.it

basket campionato via benacquistaBasket, oggi l’esordio della Benacquista sul campo della Ristopro Janus Fabriano - Domenica 21 settembre alle ore 18:00, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket scenderà in campo per la prima giornata del campionato di Serie B Nazionale 2025/26. Riporta latinaquotidiano.it

basket campionato via benacquistaBasket, ultimo scrimmage per la Benacquista: al via il campionato il 21 settembre - La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato l’ultimo scrimmage della preseason affrontando la Scandone Avellino sul parquet del Palazzetto dello Sport di Ferentino. Scrive latinaquotidiano.it

