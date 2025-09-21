Basket B Nazionale | brutta prestazione per i gialloneri nel test contro una formazione di categoria inferiore fra una settimana il campionato La Virtus di Galetti si fa doppiare a Ozzano
OZZANO 111 VIRTUS IMOLA 56 OZZANO: Piazza, Carnovali 17, Tosini 12, Chiappelli 22, Odah 5, Margielli 9, Usman 12, Diambo 20, Landi 5, Folli 9, Giovagnoni, Ottavi. All. Grandi. VIRTUS IMOLA: Baldi 10, Kucan 5, Melchiorri 8, Mazzoni 2, Boev 6, Pollini 14, Metsla 9, Sanviti, Errede, Tambwe 2, Cosma ne, Santandrea ne. All. Galetti. Note: parziali 29-14, 31-16, 23-15, 28-11. Una disfatta su tutta la linea. La Virtus incassa un -55 da una formazione di B Interregionale che, pur essendo di ottimo livello, poggia su sette decimi che un anno fa hanno vinto la C. Spazzate via in un baleno tutte le buone cose viste al torneo di Jesi con Imola che torna quella delle precedenti uscite, anzi peggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - nazionale
LIVE Italia-Francia 31-27, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: 1000 punti per Zandalasini in Nazionale, equilibrio anche nel secondo quarto
Basket serie B nazionale, le mosse di Jesi
Basket serie B Nazionale. Umana San Giobbe Basket Etruria volta pagina. Addio all’assistente Pancotto e a sette giocatori
Achille Polonara, campione della Nazionale di basket, sta affrontando la partita più importante della sua vita: quella contro la leucemia. Con grande coraggio ha lanciato un appello che vale per tutti noi e le sue parole ci ricordano che donare è un atto di pur - facebook.com Vai su Facebook
LA NAZIONALE FEMMINILE E L'UNDER 20 MASCHILE RICEVUTE AL QUIRINALE. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA: "UN PIACERE AVERVI QUI, TORNATE PRESTO" https://legabasket.it/news/136224/nazionale-femminile-under- - X Vai su X
Una brutta Sebastiani sconfitta dalla Virtus Roma; Fabo, sei in finale! La Pielle si arrende nell’ultimo quarto; Scandone Avellino, sfuma il ripescaggio in B Nazionale: la Lega riduce il numero delle squadre.
Serie B Nazionale. ’Supercampioni’ in trasferta. Fabo, con la Rucker è big-match - Parte dalla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano Veneto la lunga marcia della Fabo Herons Montecatini nella Serie B ... Si legge su msn.com
Serie B Nazionale: lo storico appuntamento di stasera. Dany Quarrata, debutto in salita. Al PalaCarrara c’è la Virtus Roma - Questa sera prende il via la prima storica avventura in B Nazionale del Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata. Da sport.quotidiano.net