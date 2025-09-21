Basket B Nazionale | brutta prestazione per i gialloneri nel test contro una formazione di categoria inferiore fra una settimana il campionato La Virtus di Galetti si fa doppiare a Ozzano

OZZANO 111 VIRTUS IMOLA 56 OZZANO: Piazza, Carnovali 17, Tosini 12, Chiappelli 22, Odah 5, Margielli 9, Usman 12, Diambo 20, Landi 5, Folli 9, Giovagnoni, Ottavi. All. Grandi. VIRTUS IMOLA: Baldi 10, Kucan 5, Melchiorri 8, Mazzoni 2, Boev 6, Pollini 14, Metsla 9, Sanviti, Errede, Tambwe 2, Cosma ne, Santandrea ne. All. Galetti. Note: parziali 29-14, 31-16, 23-15, 28-11. Una disfatta su tutta la linea. La Virtus incassa un -55 da una formazione di B Interregionale che, pur essendo di ottimo livello, poggia su sette decimi che un anno fa hanno vinto la C. Spazzate via in un baleno tutte le buone cose viste al torneo di Jesi con Imola che torna quella delle precedenti uscite, anzi peggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

