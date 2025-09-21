Basket 3×3 | Italia beffata dalla Croazia nei quarti dei Mondiali Under 23

L’Italia è fuori dai Mondiali Under 23 di basket 3×3 anche con la selezione maschile. A Xiong’an, in un quarto di finale che si trasforma in un thriller ed è perennemente in equilibrio, gli azzurri vengono sconfitti all’overtime dalla Croazia per 18-20. Si chiude dunque l’avventura di un gruppo che, con un pizzico di fortuna in più nel match, avrebbe potuto anche andare più avanti. Si comincia senza canestri, ma con due falli già spesi dall’Italia in un minuto. Dopo due minuti il punteggio è di 2-1 per gli azzurri, con i falli che si sono riequilibrati mentre al tiro dall’arco di Loro risponde Cavar per il 2-3 prima del pari di Salvioni su bell’azione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3: Italia beffata dalla Croazia nei quarti dei Mondiali Under 23

